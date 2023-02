Victorieuse de l’US Open junior, Alexandra Eala, membre de la Rafa Nadal Academy, est déjà à 17 ans 219e au clas­se­ment WTA. Lors d’une inter­view accordée à Philstar Global, la numéro 1 philip­pine a parlé de l’in­fluence de Rafael Nadal.

« Il a dit plusieurs fois qu’il fallait s’en­tourer de bonnes personnes, et comme je suis sur le circuit et que je voyage beau­coup depuis mon plus jeune âge, je pense que c’est un conseil très impor­tant. S’entourer de bonnes personnes et prendre de bonnes habi­tudes. Il n’a pas besoin de vous parler direc­te­ment pour vous donner des conseils. Il y a telle­ment de choses que vous pouvez apprendre juste en l’ob­ser­vant. Juste en obser­vant comment il est sur et en dehors du terrain, son humi­lité, son éthique de travail et son atten­tion aux détails. »