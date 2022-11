Victorieuse de l’US Open junior, Alex Eala, 219e, est déjà à 17 ans la joueuse la mieux classée de toute l’his­toire de son pays, les Philippines, où elle fait la Une du maga­zine Vogue en ce mois de novembre. Elle parle notam­ment des deux légendes qui ont fait leurs adieux au tennis récem­ment : Roger Federer et Serena Williams.

« Ces personnes ont ouvert la voie à tant d’autres jeunes joueurs de tennis et jeunes athlètes. On a l’im­pres­sion qu’ils sont là depuis toujours, et on a l’im­pres­sion qu’ils peuvent conti­nuer encore et encore mais c’est juste un rappel qu’ils sont aussi des être humains, vous savez. Peu importe ce qu’ils ont fait pour le sport, ils doivent avancer dans leur vie. Je pense que cela laisse de la place à la prochaine géné­ra­tion pour grimper natu­rel­le­ment dans les clas­se­ments. Et ils restent une inspi­ra­tion pour les géné­ra­tions suivantes », a souligné cette élève » de la Rafa Nadal Academy.