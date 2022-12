Alors que la Russie est privée de tour­nois par les diffé­rentes insti­tu­tions du sport et du tennis depuis le début de la guerre avec l’Ukraine le 20 février dernier, la ville de Saint‐Pétersbourg a décidé, en cette période d’in­ter­saison, d’or­ga­niser une exhi­bi­tion avec plusieurs anciens et joueurs actuels.

Exhibition qui a notam­ment fait parler d’elle suite à la publi­ca­tion de la part de Sergiy Stakhovsky de conver­sa­tions privées et parti­cu­liè­re­ment tendues avec Victor Troicki et Janko Tipsarevic dans lesquelles l’ex‐joueur ukrai­nien leur repro­chait leur participation.

Tipsarevic et Troicki ne seront pas les seuls étran­gers à se rendre à la Sibur Arena du 1er au 4 décembre puisque l’Espagnol Pedro Martinez, le Serbe Laslo Djere et la Biélorusse Yulia Putintseva se join­dront égale­ment aux locaux que sont Nikolay Davydenko, Evgeny Donskoy, Anastasia Potapova, Anastasia Gasanova, Anastasia Myskina, Svetlana Kuznetsova, Elena Vesnina, Kamilla Rakhimova et Vitalia Diatchenko.

« Les joueurs sont venus montrer et prouver par leur exemple que le sport, en l’oc­cur­rence le tennis, est fait pour construire des ponts entre les peuples et les pays, et non pour les détruire. Je ne cacherai pas que plusieurs joueurs n’ont pas voulu venir, mais je suis très heureux que de très bons joueurs de tennis promet­teurs et forts, y compris des capi­taines d’équipe, jouent ici », a ainsi déclaré le direc­teur Alexander Medvedev