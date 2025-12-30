AccueilATP - WTAAlexandra Eala (53e mondiale), qui s'est entraînée avec Rafael Nadal : "Il...
Alexandra Eala (53e mondiale), qui s’est entraînée avec Rafael Nadal : « Il m’a donné quelques conseils sur mon coup droit et sur d’autres parties de mon jeu. C’est la première fois de ma vie que je joue avec lui et c’est un souvenir qui restera à jamais gravé dans ma mémoire »

La jeune joueuse des Philippines Alexandra Eala (53ème), âgée de 20 ans, qui se forme à l’Académie de Nadal à Majorque a eu la chance pour la première fois d’avoir une vraie séance de coaching avec son idole. Cela a été un vrai choc émotionnel au delà des conseils avisés de Rafa.

« C’était vrai­ment spécial pour moi. Évidemment, s’en­traîner avec Rafa est quelque chose dont les gens et les jeunes enfants ne peuvent que rêver. C’était donc un immense plaisir de partager le court avec lui. Il m’a donné quelques conseils sur mon coup droit et sur d’autres parties de mon jeu. C’est la première fois de ma vie que je joue avec lui et c’est un souvenir qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. »

Publié le mardi 30 décembre 2025 à 11:55

