51 954. C’est le record mondial d’af­fluence pour un match de tennis réalisé lors d’une exhi­bi­tion entre Roger Federer et Rafael Nadal au Cap, en Afrique du Sud, en 2020.

Une perfor­mance qui pour­rait bien être battue dans quelques jours (le 8 décembre) à l’oc­ca­sion d’un autre match exhi­bi­tion entre la joueuse philip­pine, Alexandra Eala, et sa compa­triote, Janice Tjen. Une rencontre qui aura lieu à la Philippine Arena de Bulacan, qui comporte pas moins de 55 000 places. Et si tous les billets ou presque sont vendus, le record tombera.

Interrogée avant cet évène­ment, Eala, qui est une véri­table star dans son pays, n’a pas caché son excitation.

« C’est incroya­ble­ment épous­tou­flant, et c’est l’une des raisons pour lesquelles des événe­ments comme celui‐ci sont si parti­cu­liers. Et l’une des choses qui rend tout mon parcours, en parti­cu­lier cette année, si émou­vant, ce sont ces moments où je jette un regard rétros­pectif et qui me touchent profon­dé­ment aujourd’hui, car on se rend alors compte du chemin parcouru. À chaque fois que je rentre chez moi, l’expérience est diffé­rente, et je découvre mon pays sous un jour nouveau. Ainsi, voir les chan­ge­ments qui s’opèrent dans les lieux qui ont marqué ma vie rend tout cela très personnel. »