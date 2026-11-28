51 954. C’est le record mondial d’affluence pour un match de tennis réalisé lors d’une exhibition entre Roger Federer et Rafael Nadal au Cap, en Afrique du Sud, en 2020.
Une performance qui pourrait bien être battue dans quelques jours (le 8 décembre) à l’occasion d’un autre match exhibition entre la joueuse philippine, Alexandra Eala, et sa compatriote, Janice Tjen. Une rencontre qui aura lieu à la Philippine Arena de Bulacan, qui comporte pas moins de 55 000 places. Et si tous les billets ou presque sont vendus, le record tombera.
Interrogée avant cet évènement, Eala, qui est une véritable star dans son pays, n’a pas caché son excitation.
« C’est incroyablement époustouflant, et c’est l’une des raisons pour lesquelles des événements comme celui‐ci sont si particuliers. Et l’une des choses qui rend tout mon parcours, en particulier cette année, si émouvant, ce sont ces moments où je jette un regard rétrospectif et qui me touchent profondément aujourd’hui, car on se rend alors compte du chemin parcouru. À chaque fois que je rentre chez moi, l’expérience est différente, et je découvre mon pays sous un jour nouveau. Ainsi, voir les changements qui s’opèrent dans les lieux qui ont marqué ma vie rend tout cela très personnel. »
Publié le samedi 28 novembre 2026 à 16:46