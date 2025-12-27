Invitée des « Grandes Gueules du Sport » sur RMC, Alizé Cornet a donné son avis sur la bataille des sexes opposant Nick Kyrgios à Aryna Sabalenka ce dimanche 28 décembre à Dubaï.
L’ancienne onzième joueuse mondiale a notamment pointé du doigt les dimensions du court revues à la baisse pour Sabalenka.
« J’attends de voir, avec un peu de curiosité, mais pas trop non plus. J’ai l’impression qu’il n’y a que de la communication autour de ça et que finalement le jeu n’arrive qu’en second plan. Ces nouvelles règles, notamment celle d’avoir raccourci le court pour Sabalenka, je trouve ça d’une bêtise absolue. Pourquoi elle a accepté de réduire le terrain alors que c’est la numéro 1 mondiale ? Depuis deux ans, elle domine de la tête et des épaules le circuit féminin, elle peut quand même jouer sur un terrain normal contre Nick Kyrgios. Après en termes de niveau de jeu, je pense qu’il peut y avoir un bon match, mais par contre tout ce qu’il y a autour, c’est vraiment un coup de communication énorme et un coup de communication pas très réussi ».
