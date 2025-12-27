Invitée des « Grandes Gueules du Sport » sur RMC, Alizé Cornet a donné son avis sur la bataille des sexes oppo­sant Nick Kyrgios à Aryna Sabalenka ce dimanche 28 décembre à Dubaï.

L’ancienne onzième joueuse mondiale a notam­ment pointé du doigt les dimen­sions du court revues à la baisse pour Sabalenka.

« J’attends de voir, avec un peu de curio­sité, mais pas trop non plus. J’ai l’im­pres­sion qu’il n’y a que de la commu­ni­ca­tion autour de ça et que fina­le­ment le jeu n’ar­rive qu’en second plan. Ces nouvelles règles, notam­ment celle d’avoir raccourci le court pour Sabalenka, je trouve ça d’une bêtise absolue. Pourquoi elle a accepté de réduire le terrain alors que c’est la numéro 1 mondiale ? Depuis deux ans, elle domine de la tête et des épaules le circuit féminin, elle peut quand même jouer sur un terrain normal contre Nick Kyrgios. Après en termes de niveau de jeu, je pense qu’il peut y avoir un bon match, mais par contre tout ce qu’il y a autour, c’est vrai­ment un coup de commu­ni­ca­tion énorme et un coup de commu­ni­ca­tion pas très réussi ».