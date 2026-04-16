Retraitée des courts depuis le mois de septembre dernier et désor­mais capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, Alizé Cornet était récem­ment l’in­vitée de l’émis­sion le « Super Moscato Show » sur RMC Sport.

Notamment inter­rogé sur la prochaine édition de Roland‐Garros (du 24 mai au 7 juin) et sur les chances fran­çais, l’an­cienne 11e joueuse mondiale s’est exprimée sur le cas d’Arthur Fils, impres­sion­nant depuis son retour à la compé­ti­tion après sa longue bles­sure au niveau du dos.

Et pour Alizé, Arthur coche beau­coup de cases pour devenir rapi­de­ment l’un des préten­dants au titre Porte d’Auteuil.

🎾 Un Grand Chelem pour Arthur Fils, est‐ce impos­sible ?



🗣️ Alizée Cornet : « Il a déjà gagné des tour­nois 500 et contre des joueurs Top 5. Si je dois parier sur cinq jeunes capables de remporter un Grand Chelem à l’avenir, il en fait partie. » #RMCLive pic.twitter.com/Yszx1nvyI8 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 16, 2026

« Il est très jeune et il a déjà battu des Top 5. Si je devais parier sur cinq jeunes joueurs capables de remporter un Grand Chelem à l’avenir, il en ferait partie. Pour moi, il a toutes les qualités. Joao Fonseca, il est encore plus jeune, il a 19 ans, c’est un des noms qui me vient à l’esprit. Peut‐être Lorenzo Musetti, des joueurs comme ça. Et Arthur, il a cette trempe, effec­ti­ve­ment, de vain­queur de Grand Chelem, de par déjà son jeu, en plus c’est un très bon joueur de terre battue. Donc cela veut dire qu’on peut rêver, poten­tiel­le­ment, à un Roland‐Garros un jour, et ce serait excep­tionnel d’avoir le succes­seur de Yannick. Mais il a aussi des qualités mentales. Il a une déter­mi­na­tion hors normes, une grinta incroyable et il est très, très ambi­tieux. Et il ne s’en cache pas. Et je pense que pour arriver à gagner un Grand Chelem, il faut vrai­ment avoir cette ambi­tion, cette croyance qu’on peut y arriver. Et je pense qu’Arthur a cette croyance. »