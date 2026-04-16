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Alizé Cornet sur le tennis fran­çais : « Si je devais parier sur cinq jeunes joueurs capables de remporter un Grand Chelem à l’avenir, il en ferait partie »

Par
Thomas S
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Retraitée des courts depuis le mois de septembre dernier et désor­mais capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, Alizé Cornet était récem­ment l’in­vitée de l’émis­sion le « Super Moscato Show » sur RMC Sport.

Notamment inter­rogé sur la prochaine édition de Roland‐Garros (du 24 mai au 7 juin) et sur les chances fran­çais, l’an­cienne 11e joueuse mondiale s’est exprimée sur le cas d’Arthur Fils, impres­sion­nant depuis son retour à la compé­ti­tion après sa longue bles­sure au niveau du dos. 

Et pour Alizé, Arthur coche beau­coup de cases pour devenir rapi­de­ment l’un des préten­dants au titre Porte d’Auteuil. 

« Il est très jeune et il a déjà battu des Top 5. Si je devais parier sur cinq jeunes joueurs capables de remporter un Grand Chelem à l’avenir, il en ferait partie. Pour moi, il a toutes les qualités. Joao Fonseca, il est encore plus jeune, il a 19 ans, c’est un des noms qui me vient à l’esprit. Peut‐être Lorenzo Musetti, des joueurs comme ça. Et Arthur, il a cette trempe, effec­ti­ve­ment, de vain­queur de Grand Chelem, de par déjà son jeu, en plus c’est un très bon joueur de terre battue. Donc cela veut dire qu’on peut rêver, poten­tiel­le­ment, à un Roland‐Garros un jour, et ce serait excep­tionnel d’avoir le succes­seur de Yannick. Mais il a aussi des qualités mentales. Il a une déter­mi­na­tion hors normes, une grinta incroyable et il est très, très ambi­tieux. Et il ne s’en cache pas. Et je pense que pour arriver à gagner un Grand Chelem, il faut vrai­ment avoir cette ambi­tion, cette croyance qu’on peut y arriver. Et je pense qu’Arthur a cette croyance. »

Publié le jeudi 16 avril 2026 à 17:57

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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