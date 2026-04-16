Retraitée des courts depuis le mois de septembre dernier et désormais capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, Alizé Cornet était récemment l’invitée de l’émission le « Super Moscato Show » sur RMC Sport.
Notamment interrogé sur la prochaine édition de Roland‐Garros (du 24 mai au 7 juin) et sur les chances français, l’ancienne 11e joueuse mondiale s’est exprimée sur le cas d’Arthur Fils, impressionnant depuis son retour à la compétition après sa longue blessure au niveau du dos.
Et pour Alizé, Arthur coche beaucoup de cases pour devenir rapidement l’un des prétendants au titre Porte d’Auteuil.
🎾 Un Grand Chelem pour Arthur Fils, est‐ce impossible ?— Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 16, 2026
🗣️ Alizée Cornet : « Il a déjà gagné des tournois 500 et contre des joueurs Top 5. Si je dois parier sur cinq jeunes capables de remporter un Grand Chelem à l’avenir, il en fait partie. » #RMCLive pic.twitter.com/Yszx1nvyI8
« Il est très jeune et il a déjà battu des Top 5. Si je devais parier sur cinq jeunes joueurs capables de remporter un Grand Chelem à l’avenir, il en ferait partie. Pour moi, il a toutes les qualités. Joao Fonseca, il est encore plus jeune, il a 19 ans, c’est un des noms qui me vient à l’esprit. Peut‐être Lorenzo Musetti, des joueurs comme ça. Et Arthur, il a cette trempe, effectivement, de vainqueur de Grand Chelem, de par déjà son jeu, en plus c’est un très bon joueur de terre battue. Donc cela veut dire qu’on peut rêver, potentiellement, à un Roland‐Garros un jour, et ce serait exceptionnel d’avoir le successeur de Yannick. Mais il a aussi des qualités mentales. Il a une détermination hors normes, une grinta incroyable et il est très, très ambitieux. Et il ne s’en cache pas. Et je pense que pour arriver à gagner un Grand Chelem, il faut vraiment avoir cette ambition, cette croyance qu’on peut y arriver. Et je pense qu’Arthur a cette croyance. »
Publié le jeudi 16 avril 2026 à 17:57