Directrice de Roland‐Garros depuis décembre 2021, Amélie Mauresmo est récem­ment revenue au cours d’un podcast sur la période où elle entraî­nait Andy Murray (du 2014 à 2016).

Notamment inter­rogée sur la déci­sion du Britannique d’en­traîner Novak Djokovic quelques semaines seule­ment après la fin de sa carrière, l’an­cienne joueuse fran­çaise a fait part de sa surprise même si elle n’est pas choquée.

« J’ai été surprise, mais pas choquée. C’est quelque chose qui leur ressemble à tous les deux. Le premier, c’est que Novak ait eu ce genre de pensée, l’idée d’ap­peler Andy. Parce que Novak a été entraîné par Boris Becker et qu’il est toujours à la recherche d’une nouvelle paire d’yeux pour voir son jeu et lui apporter de nouvelles choses, et aussi parce que l’amitié qu’ils ont est peut‐être quelque chose dont il avait besoin. Quant à Andy, je ne suis pas choquée qu’il dise oui. Parce qu’il aime les défis et qu’il est curieux de tout. Je pensais qu’il se lance­rait dans le coaching, mais pas aussi tôt, surtout à cause de sa famille, pour être honnête. Je ne le voyais pas voyager à nouveau, même s’il voyage moins que lors­qu’il jouait, mais je ne le voyais pas voyager autant avec ses quatre enfants. »