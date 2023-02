Retraitée des courts depuis 2016, Ana Ivanovic continue malgré tout de suivre avec atten­tion l’ac­tua­lité de son sport.

Récemment, l’an­cienne joueuse serbe a été ques­tionnée lors par Essentially Sports sur les retraites de deux légendes du tennis que sont Serena Williams et Roger Federer. Et si elle regrette leur départ, elle estime dans le même temps que c’est une bonne chose pour les nouvelles générations.

« C’était défi­ni­ti­ve­ment un moment très dur pour le tennis. Parce que Serena et Roger ont laissé de telles marques sur le sport et ils ont été une inspi­ra­tion pour beau­coup, y compris moi‐même. Mais nous avions vrai­ment besoin de faire cette tran­si­tion, de voir de nouveaux visages et de créer de nouvelles riva­lités, vous savez, surtout dans le tennis masculin avec Federer, Djokovic, Nadal, et Murray. Ces riva­lités ne vont pas être faciles à recréer. Mais j’es­père que les nouvelles géné­ra­tions pour­ront vrai­ment s’im­poser. Avec un peu de chance, l’année prochaine, nous pour­rons voir davan­tage de nouvelles riva­lités, je pense, et tout le monde appréciera. »