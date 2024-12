De passage en Inde il y a quelques jours pour lancer la nouvelle ligue de pick­le­ball aux côtés de Rohan Bopanna, Andre Agassi, qui est devenu l’un des grands ambas­sa­deurs de ce sport, a expliqué comment cette pratique régu­lière lui avait permis de perdre près de 20 kilos.

« Si je joue au tennis main­te­nant avec ma femme ou mes amis, je dépense beau­coup d’énergie et je peux le faire pendant un certain temps jusqu’à ce que je sois épuisé. Et puis je rentre à la maison, je prends une douche et je suis prêt à faire n’im­porte quoi, comme une réunion d’af­faires, je fais ceci, je fais cela. Quand je joue au pick­le­ball, je ressens la même fatigue, mais quand je rentre chez moi, je ne peux pas faire une réunion. Parce que je suis aussi très fatigué menta­le­ment. Au tennis, physi­que­ment, sans aucun doute, et vous vous concen­trez, mais vous avez ces pauses. Au pick­le­ball, vous ne comprenez pas. Je rentre à la maison et je m’al­longe sur le canapé. Au début, quand Stef, ma femme, ne jouait pas, elle me regar­dait comme pour me dire : ‘Tu viens de jouer au pick­le­ball, qu’est‐ce qui ne va pas chez toi ?’. Cela m’a quand même aidé à perdre 18 kilos. »