Ancienne 9e joueuse mondiale et récemment invitée sur le podcast de Tennis Channel, « Big T », aux côtés de Brad Gilbert, Andrea Petkovic a tenu à revenir avec pudeur et retenue sur l’annonce choc de la séparation entre Gaël Monfils et Elina Svitolina.
« Brad, nous ne sommes pas un podcast people, nous voulons simplement parler de tennis mais il s’agit d’une grande nouvelle dans le monde du tennis parce que Gaël a renoncé à disputer les derniers tournois de sa carrière en raison de cette situation dans sa vie privée. Nous n’aurons donc pas cet adieu en grande pompe avec les Parisiens qui l’aiment tant, en raison de cette situation très difficile dans sa vie privée. Je voudrais parler de la difficulté d’entretenir une relation quand on est joueur de tennis. BG, je ne sais pas comment c’était à ton époque, mais si tu étais loin de chez toi pendant 40 semaines, loin de ta compagne, de ta famille, de tes amis, c’est très difficile de maintenir une relation vivante. »
Publié le jeudi 22 octobre 2026 à 15:50