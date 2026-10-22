Ancienne 9e joueuse mondiale et récem­ment invitée sur le podcast de Tennis Channel, « Big T », aux côtés de Brad Gilbert, Andrea Petkovic a tenu à revenir avec pudeur et retenue sur l’an­nonce choc de la sépa­ra­tion entre Gaël Monfils et Elina Svitolina.

« Brad, nous ne sommes pas un podcast people, nous voulons simple­ment parler de tennis mais il s’agit d’une grande nouvelle dans le monde du tennis parce que Gaël a renoncé à disputer les derniers tour­nois de sa carrière en raison de cette situa­tion dans sa vie privée. Nous n’aurons donc pas cet adieu en grande pompe avec les Parisiens qui l’aiment tant, en raison de cette situa­tion très diffi­cile dans sa vie privée. Je voudrais parler de la diffi­culté d’entretenir une rela­tion quand on est joueur de tennis. BG, je ne sais pas comment c’était à ton époque, mais si tu étais loin de chez toi pendant 40 semaines, loin de ta compagne, de ta famille, de tes amis, c’est très diffi­cile de main­tenir une rela­tion vivante. »