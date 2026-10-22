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Andrea Petkovic (ex‐9e mondiale) sur l’an­nonce du divorce entre Gaël Monfils et Elina Svitolina : « Je voudrais parler de la diffi­culté d’entretenir une rela­tion quand on est joueur de tennis »

Par
Thomas S
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Ancienne 9e joueuse mondiale et récem­ment invitée sur le podcast de Tennis Channel, « Big T », aux côtés de Brad Gilbert, Andrea Petkovic a tenu à revenir avec pudeur et retenue sur l’an­nonce choc de la sépa­ra­tion entre Gaël Monfils et Elina Svitolina. 

« Brad, nous ne sommes pas un podcast people, nous voulons simple­ment parler de tennis mais il s’agit d’une grande nouvelle dans le monde du tennis parce que Gaël a renoncé à disputer les derniers tour­nois de sa carrière en raison de cette situa­tion dans sa vie privée. Nous n’aurons donc pas cet adieu en grande pompe avec les Parisiens qui l’aiment tant, en raison de cette situa­tion très diffi­cile dans sa vie privée. Je voudrais parler de la diffi­culté d’entretenir une rela­tion quand on est joueur de tennis. BG, je ne sais pas comment c’était à ton époque, mais si tu étais loin de chez toi pendant 40 semaines, loin de ta compagne, de ta famille, de tes amis, c’est très diffi­cile de main­tenir une rela­tion vivante. »

Publié le jeudi 22 octobre 2026 à 15:50

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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