Nick Kyrgios ne fait vrai­ment pas l’una­ni­mité. Si certains adorent son franc‐parler et son côté irré­vé­ren­cieux, d’autres sont fati­gués par ses nombreuses provo­ca­tions parfois à la limite du respectable.

Cela a notam­ment été le cas avec son commen­taire déplacé à propos de la rela­tion amou­reuse entre Jannik Sinner et la joueuse russe Ana Kalinskaya, qui n’est autre que son ex‐petite amie.

Une sortie très moyen­ne­ment appré­ciée par l’Allemande et ancienne 9e joueuse mondiale, Andrea Petkovic, alors qu’elle trouve pour­tant l’Australien très convain­cant en tant que consul­tant ou interviewer.

« Ses commen­taires sur les réseaux sociaux me rendent triste et en colère, mais surtout triste. Il pour­rait vrai­ment être génial à la télé­vi­sion, mais il continue à se saboter avec des absur­dités miso­gynes. Je ne suis peut‐être pas fan de son style à la télé­vi­sion, mais son contenu est fantas­tique. Nick dit des choses posi­tives sur le tennis féminin à l’an­tenne, mais s’il le dénigre en ligne, les gens fini­ront par ne plus le croire. »