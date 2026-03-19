Ancienne 9e joueuse mondiale et désor­mais consul­tante pour plusieurs médias dont Tennis Channel, Andrea Patkovic s’est réjouie de l’ac­tuelle riva­lité entre Aryna Sabalenka et Elena Rybakina.

Selon elle, si ce n’est pas compa­rable avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en raison notam­ment du format des matchs, c’est une vraie chance pour le tennis féminin.

« Je pense que c’est ce qui manquait au tennis féminin : ces affron­te­ments récur­rents où les meilleures joueuses s’af­frontent encore et encore lors des grandes finales. C’était la seule chose qui nous manquait. Je ne ferais toute­fois pas de compa­raison directe avec Alcaraz et Sinner. Je continue de penser que des joueuses comme Coco Gauff, Iga Swiatek et même Jessica Pegula peuvent percer cette riva­lité plus que d’autres ne le peuvent chez les hommes. Cela tient en partie au format : le meilleur des cinq sets chez les hommes rend la domi­na­tion plus constante. Si les femmes jouaient au meilleur des cinq sets, je pense que la situa­tion serait différente. »