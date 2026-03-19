Ancienne 9e joueuse mondiale et désormais consultante pour plusieurs médias dont Tennis Channel, Andrea Patkovic s’est réjouie de l’actuelle rivalité entre Aryna Sabalenka et Elena Rybakina.
Selon elle, si ce n’est pas comparable avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en raison notamment du format des matchs, c’est une vraie chance pour le tennis féminin.
« Je pense que c’est ce qui manquait au tennis féminin : ces affrontements récurrents où les meilleures joueuses s’affrontent encore et encore lors des grandes finales. C’était la seule chose qui nous manquait. Je ne ferais toutefois pas de comparaison directe avec Alcaraz et Sinner. Je continue de penser que des joueuses comme Coco Gauff, Iga Swiatek et même Jessica Pegula peuvent percer cette rivalité plus que d’autres ne le peuvent chez les hommes. Cela tient en partie au format : le meilleur des cinq sets chez les hommes rend la domination plus constante. Si les femmes jouaient au meilleur des cinq sets, je pense que la situation serait différente. »
Publié le jeudi 19 mars 2026 à 15:33