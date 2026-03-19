Accueil ATP - WTA

Andrea Petkovic : « Je ne ferais pas de compa­raison directe avec Alcaraz et Sinner mais c’était la seule chose qui manquait au tennis féminin »

Par
Thomas S
-
0

Ancienne 9e joueuse mondiale et désor­mais consul­tante pour plusieurs médias dont Tennis Channel, Andrea Patkovic s’est réjouie de l’ac­tuelle riva­lité entre Aryna Sabalenka et Elena Rybakina.

Selon elle, si ce n’est pas compa­rable avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en raison notam­ment du format des matchs, c’est une vraie chance pour le tennis féminin. 

« Je pense que c’est ce qui manquait au tennis féminin : ces affron­te­ments récur­rents où les meilleures joueuses s’af­frontent encore et encore lors des grandes finales. C’était la seule chose qui nous manquait. Je ne ferais toute­fois pas de compa­raison directe avec Alcaraz et Sinner. Je continue de penser que des joueuses comme Coco Gauff, Iga Swiatek et même Jessica Pegula peuvent percer cette riva­lité plus que d’autres ne le peuvent chez les hommes. Cela tient en partie au format : le meilleur des cinq sets chez les hommes rend la domi­na­tion plus constante. Si les femmes jouaient au meilleur des cinq sets, je pense que la situa­tion serait différente. »

Publié le jeudi 19 mars 2026 à 15:33

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.