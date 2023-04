Il ne fait aucun doute que l’aura de Novak Djokovic dépasse large­ment les fron­tières de la Serbie.

Il suffit notam­ment d’écouter le récent témoi­gnage de la joueuse roumaine Andreea Prisacariu, 340e mondiale cette semaine, pour s’en rendre compte. Cette dernière, récem­ment invitée sur le podcast Match Point Canada, a révélé sa totale admi­ra­tion pour le numéro 1 mondial.

« Novak Djokovic est une source d’ins­pi­ra­tion perma­nente. Il est l’un des rares à aider les joueurs et joueuses de tennis serbes. Il les spon­so­rise. C’est incroyable ce qu’il fait. Je n’ai même pas de mots pour le décrire. Je veux dire qu’il a sauvé ma carrière à de nombreuses reprises à travers les âges. Quand j’étais junior, je cher­chais ses vidéos sur YouTube et je les regar­dais encore et encore et je m’en­dor­mais avec sa voix dans la chambre et je me réveillais avec ça et je regar­dais les coups encore et encore et encore. Il est vrai­ment extraordinaire. »