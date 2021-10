Andy Murray est un bon client en confé­rence de presse mais il a aussi ses limites. Interrogé sur l’avenir de sa compa­triote Emma Raducanu, il a été assez sec quand on lui a demandé s’il avait des conseils à lui donner. L’Écossais a simple­ment dit « non » bruta­le­ment avant d’étayer son propos.

« Je n’ai jamais vrai­ment apprécié quand tous les ex‐joueurs de tennis britan­niques étaient toujours en train de « patauger » après chaque victoire et défaite sur ce que vous devriez faire, ce que vous ne devriez pas faire. En, plus, beau­coup d’entre eux se permet­taient de donner des conseils. Je ne vais donc pas commenter les déci­sions d’Emma, ni ses perfor­mances, mais si elle veut me passer un coup de fil, je lui répon­drai avec plaisir. »