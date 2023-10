Andy Murray a tenu à rendre hommage derniè­re­ment sur les antennes de Sky Sport à Serena Williams. Selon Sir Andy, l’Américaine est irremplaçable.

« La réac­tion à son retrait de l’US Open, l’at­mo­sphère qui régnait pendant ses matchs étaient incroyables. Toutes les joueuses parlent d’elle, et il y a aussi énor­mé­ment de jeunes joueuses en devenir qui l’ont inspiré. C’est évidem­ment triste pour le tennis qu’elle ait choisi de prendre sa retraite, mais elle a eu une carrière incroyable, elle a fait beau­coup pour le sport, mais elle était bien plus que cela, on s’en rend compte tous les jours. Elle a inspiré de nombreuses personnes à travers le monde. »