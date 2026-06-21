Lors d’une inter­view accordée à la BBC, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Murray a commenté le retour à la compé­ti­tion de son ami Serena Williams, tout en assu­rant ne pas partager la même envie qu’elle de retrouver les courts.

« Elle m’a demandé si le tennis me manquait. Je lui ai répondu :’ Pas du tout, pour être honnête’. Et elle m’a dit : ‘Moi, ça me manque tous les jours. J’adorais la compé­ti­tion, j’adore jouer. Si je le pouvais, je serais de retour sur le court.’ Et même si j’adorerais faire un retour à 44 ans comme elle, je ne pense pas en être physi­que­ment capable. Ce sport ne me manque pas encore assez pour que j’aie envie de retourner sur le court, ni même de frapper quelques balles. Ça ne me dérange pas de frapper une balle de temps en temps si c’est néces­saire sur le court d’entraînement, mais je ne pense pas que, à 44 ans, je parti­ci­pe­rais à des compétitions. »