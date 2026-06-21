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Andy Murray : « Serena Williams m’a demandé si le tennis me manquait. Je lui ai répondu : ‘pour être honnête, pas du tout’. Et elle m’a dit : ‘moi, ça me manque tous les jours’ »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors d’une inter­view accordée à la BBC, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Murray a commenté le retour à la compé­ti­tion de son ami Serena Williams, tout en assu­rant ne pas partager la même envie qu’elle de retrouver les courts.

« Elle m’a demandé si le tennis me manquait. Je lui ai répondu :’ Pas du tout, pour être honnête’. Et elle m’a dit : ‘Moi, ça me manque tous les jours. J’adorais la compé­ti­tion, j’adore jouer. Si je le pouvais, je serais de retour sur le court.’ Et même si j’adorerais faire un retour à 44 ans comme elle, je ne pense pas en être physi­que­ment capable. Ce sport ne me manque pas encore assez pour que j’aie envie de retourner sur le court, ni même de frapper quelques balles. Ça ne me dérange pas de frapper une balle de temps en temps si c’est néces­saire sur le court d’entraînement, mais je ne pense pas que, à 44 ans, je parti­ci­pe­rais à des compétitions. »

Publié le dimanche 21 juin 2026 à 11:52

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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