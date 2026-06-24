Invitée par Wimbledon, Serena Williams va rejouer en simple à 44 ans, pour la première fois depuis l’US Open 2022.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Sportskeeda, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a salué avec humour l’in­croyable confiance en elle de sa compatriote.

« Elle n’a pas disputé de match en simple depuis des années, vrai­ment beau­coup d’années, et elle se dit : ‘tu sais quoi, je pense que mon premier retour sur le circuit en simple, se fera à Wimbledon’. Personnellement, j’au­rais prévu sept tour­nois. J’aurais commencé à Branson, dans le Missouri, à côté d’un Chili’s dans un parc public, en espé­rant que personne ne me voie. Imaginez‐vous dans la tête de Serena, où elle se dit : ‘Ça va être Wimbledon. Je suis assez bonne. Je peux y arriver. Pas de problème.’ C’est un niveau de confiance que je n’ai jamais eu, même pas pendant 12 secondes de toute mon existence. »