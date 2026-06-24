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Andy Roddick : « À la place de Serena Williams, je n’au­rais pas fait mon retour en simple à Wimbledon mais plutôt dans un parc public en espé­rant que personne ne me voie »

Par
Baptiste Mulatier
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Invitée par Wimbledon, Serena Williams va rejouer en simple à 44 ans, pour la première fois depuis l’US Open 2022. 

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Sportskeeda, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a salué avec humour l’in­croyable confiance en elle de sa compatriote.

« Elle n’a pas disputé de match en simple depuis des années, vrai­ment beau­coup d’années, et elle se dit : ‘tu sais quoi, je pense que mon premier retour sur le circuit en simple, se fera à Wimbledon’. Personnellement, j’au­rais prévu sept tour­nois. J’aurais commencé à Branson, dans le Missouri, à côté d’un Chili’s dans un parc public, en espé­rant que personne ne me voie. Imaginez‐vous dans la tête de Serena, où elle se dit : ‘Ça va être Wimbledon. Je suis assez bonne. Je peux y arriver. Pas de problème.’ C’est un niveau de confiance que je n’ai jamais eu, même pas pendant 12 secondes de toute mon existence. »

Publié le mercredi 24 juin 2026 à 10:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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