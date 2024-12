Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont rapportés par Punto de Break, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick explique le succès du tennis italien.

« Quelle année pour le tennis italien, et ce n’est pas un hasard. Ce n’est pas un hasard si l’Italie a remporté la Coupe Billie Jean King et la Coupe Davis. Il y a des années, ils se sont posé la ques­tion de savoir comment déve­lopper les talents du tennis, en commen­çant par multi­plier les occa­sions d’at­teindre le sommet, en créant des Challengers, en atté­nuant aussi les coûts des dépla­ce­ments des joueurs mal classés. Ils ont pris les bonnes déci­sions et fait les bons investissements. »