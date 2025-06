Au micro de Tennis Channel, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a raconté la seule fois où il a affronté Serena Williams, lors­qu’ils avaient 10 ans.

Andy Roddick admits Serena beat him 6–4 in a prac­tice set when they were 10 y.o. 😄 pic.twitter.com/K3dGagb9Kl