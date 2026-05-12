Alors que l’idée d’un boycott est dans l’air du temps depuis que 19 des meilleurs joueurs du monde, tous circuits confondus (dont Sinner, Alcaraz, Zverev, Sabalenka et Gauff), ont fait part de leur désaccord sur la répartition des revenus des tournois du Grand Chelem, Andy Roddick a tenu à préciser quelques points lors du dernier épisode de son podcast.
L’ancien numéro 1 mondial a notamment tenu à clarifier la position de ces joueurs stars, qui ne se battent pas forcément pour leurs propres revenus mais bien pour ceux de tous les joueurs, et en particulier les plus modestes.
« Si les revenus des joueurs ne sont pas calculés proportionnellement à la croissance de ce sport et comparés à ceux d’autres disciplines, c’est tout simplement embarrassant. Oui, les joueurs de haut niveau sont riches. Mais ce n’est pas le cas pour celui qui occupe la 90e place mondiale. Il faut voyager, payer ses propres frais, et on ne touche pas de salaire de sportif professionnel. Pour être clair, les joueurs réclament une part de 22 % des recettes des tournois du Grand Chelem. La NBA a fait grève pour un partage 53–47. Au minimum, les prix doivent augmenter proportionnellement à cette croissance : c’est vraiment le strict minimum. Quoi qu’il en soit, les meilleurs joueurs ne tirent pas l’essentiel de leurs revenus des prix des tournois. Ce sont les contrats publicitaires qui font la différence. Tout se passe en dehors du court. Quand quelqu’un comme Novak Djokovic en parle, ce n’est pas parce qu’il a besoin de plus d’argent. Si Novak en parle, la presse en parle. Et la presse fait monter la pression. Les gens doivent savoir ce qui se passe. Quand vous entendez Coco Gauff en parler, ce n’est pas parce qu’elle a besoin d’argent, ni même parce qu’elle est cupide. C’est la personne la plus mature que j’ai jamais vue à cet âge. »
Publié le mardi 12 mai 2026 à 16:06