Alors que Serena Williams semble se rappro­cher d’un incroyable retour sur le circuit, à 44 ans, Andy Roddick s’est exprimé sur la possi­bi­lité que sa compa­triote rejoue en simple et même plus vite que prévue !

« Serena Williams attire telle­ment l’at­ten­tion parce qu’elle le mérite, elle dépasse l’in­térêt pour notre sport. Personne n’est plus grand que le sport, mais si quel­qu’un l’était, ce serait Serena Williams. Le méca­nisme d’at­ten­tion signifie donc qu’elle ne peut pas aller perdre un match en prenant 6–2, 6–4 à Indian Wells, sans avoir à faire face à tout cela. Elle doit être un peu plus prudente à ce sujet. Si l’on se base unique­ment sur le tennis et que vous revenez en pleine forme et en bonne santé, partons du prin­cipe que tout ne sera pas parfait, vous devez vous remettre sur le terrain et retrouver votre mémoire muscu­laire du jeu », a prévenu l’an­cien numéro 1 mondial dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette.

Pour rappel, la « reine » Serena n’a plus parti­cipé au moindre tournoi depuis sa dernière appa­ri­tion à l’US Open en septembre 2022.