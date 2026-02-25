Alors que Serena Williams semble se rapprocher d’un incroyable retour sur le circuit, à 44 ans, Andy Roddick s’est exprimé sur la possibilité que sa compatriote rejoue en simple et même plus vite que prévue !
« Serena Williams attire tellement l’attention parce qu’elle le mérite, elle dépasse l’intérêt pour notre sport. Personne n’est plus grand que le sport, mais si quelqu’un l’était, ce serait Serena Williams. Le mécanisme d’attention signifie donc qu’elle ne peut pas aller perdre un match en prenant 6–2, 6–4 à Indian Wells, sans avoir à faire face à tout cela. Elle doit être un peu plus prudente à ce sujet. Si l’on se base uniquement sur le tennis et que vous revenez en pleine forme et en bonne santé, partons du principe que tout ne sera pas parfait, vous devez vous remettre sur le terrain et retrouver votre mémoire musculaire du jeu », a prévenu l’ancien numéro 1 mondial dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette.
Pour rappel, la « reine » Serena n’a plus participé au moindre tournoi depuis sa dernière apparition à l’US Open en septembre 2022.
Publié le mercredi 25 février 2026 à 13:29