Dans la sphère tennis­tique et plus géné­ra­le­ment spor­tive, des progrès consi­dé­rables ont été faits pour libérer la parole sur la santé mentale. Souvent érigés en idoles au train de vie parfait, les joueurs et joueuses de tennis ont tendance à casser cette image ces dernières années.

Outre Paula Badosa en 2019 et Naomi Osaka en 2021 qui s’étaient exprimé sur le sujet, Sara Sorribes Tormo a récem­ment pris la déci­sion de s’écarter de la petite balle jaune, en évoquant souf­frir « depuis de longs mois sur un court de tennis ».

Dans son podcast Served with Andy Roddick, l’an­cien numéro 1 mondial rappelle que le sujet n’était pas aussi facile à aborder par le passé.

« Nous avons eu des psycho­logues spor­tifs dans les années 90, dans les années 80, très, très éminents, très célèbres qui nous disaient : ‘Ne mentionnez même pas le fait que vous vous sentez mal’. C’était le contraire en gran­dis­sant. Et c’est comme si chaque personne pouvait le surmonter et y faire face. Et c’est logique. On ne traite pas tous ses patients de la même manière. Et c’était comme ça : ‘N’en parlez même pas, relevez la tête, avancez’. J’ai compris pour­quoi c’était une procé­dure facile pour ceux qui essayaient d’en tirer profit. Mais dire que c’est la façon dont tout le monde devrait gérer les choses menta­le­ment, c’est complè­te­ment psychotique. »