Accueil ATP - WTA

Andy Roddick sur la suspen­sion de Vondrousova : « Si quel­qu’un se présen­tait chez moi à 13h alors que mon créneau est de 5h à 6h, je lui dirais d’aller se faire voir »

Par
Baptiste Mulatier
-
214

Alors que Marketa Vondrousova, lauréate surprise de Wimbledon en 2023 et ancienne 6e joueuse mondiale, vient d’être suspendue 4 ans par l’ITIA (Agence Internationale de l’Intégrité du Tennis) pour avoir refusé de se soumettre à une contrôle anti­do­page, Andy Roddick a rapi­de­ment pris sa défense. 

« Si quel­qu’un se présen­tait chez moi à 13h alors que mon créneau est de 5 h à 6 h…je lui dirais d’aller se faire voir… Si ce n’est pas pendant le créneau qu’elle a indiqué, alors c’est de leur faute. Si son créneau est de 7 h à 8 h du matin et que quelqu’un frappe à sa porte à 20 h 30, son histoire est tout à fait plau­sible. Tout ce qu’elle dit est crédible à 100 %, ça tient la route… », a lâché l’an­cien numéro 1 mondial dans le dernier épisode de son podcast. 

Cette affaire va conti­nuer de faire couler beau­coup d’encre.

Publié le mardi 23 juin 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥