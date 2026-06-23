Alors que Marketa Vondrousova, lauréate surprise de Wimbledon en 2023 et ancienne 6e joueuse mondiale, vient d’être suspendue 4 ans par l’ITIA (Agence Internationale de l’Intégrité du Tennis) pour avoir refusé de se soumettre à une contrôle anti­do­page, Andy Roddick a rapi­de­ment pris sa défense.

« Si quel­qu’un se présen­tait chez moi à 13h alors que mon créneau est de 5 h à 6 h…je lui dirais d’aller se faire voir… Si ce n’est pas pendant le créneau qu’elle a indiqué, alors c’est de leur faute. Si son créneau est de 7 h à 8 h du matin et que quelqu’un frappe à sa porte à 20 h 30, son histoire est tout à fait plau­sible. Tout ce qu’elle dit est crédible à 100 %, ça tient la route… », a lâché l’an­cien numéro 1 mondial dans le dernier épisode de son podcast.

Andy Roddick on @Served_Podcast spoke on the Marketa situa­tion a couple of months ago :



« If someone wouldve showed up at my house and my hour is 5–6… and they show up at 1 in the after­noon, I would say get lost.…



If it’s not during the hour that she’d given, then they’re… pic.twitter.com/EXQS6wNnr6 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 22, 2026

Cette affaire va conti­nuer de faire couler beau­coup d’encre.