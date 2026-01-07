L’invitation accordée par l’Open d’Australie à Venus Williams, 45 ans, a suscité quelques critiques. Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick a pris la défense de sa compatriote.

« Encore une fois, je vais juste dire ceci : une wild card est donnée à quel­qu’un qui ne la mérite pas sur la base du clas­se­ment. Tout comme Stan Wawrinka, Venus ne prend pas la place de quel­qu’un qui l’a méritée sur la base du clas­se­ment. Ont‐ils poten­tiel­le­ment obtenu une wild card au détri­ment d’un joueur promet­teur ? Bien sûr. Qui mérite le plus cette place ? Je dirais que c’est la personne qui a remporté Wimbledon cinq fois. »