L’invitation accordée par l’Open d’Australie à Venus Williams, 45 ans, a suscité quelques critiques. Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick a pris la défense de sa compatriote.
« Encore une fois, je vais juste dire ceci : une wild card est donnée à quelqu’un qui ne la mérite pas sur la base du classement. Tout comme Stan Wawrinka, Venus ne prend pas la place de quelqu’un qui l’a méritée sur la base du classement. Ont‐ils potentiellement obtenu une wild card au détriment d’un joueur prometteur ? Bien sûr. Qui mérite le plus cette place ? Je dirais que c’est la personne qui a remporté Wimbledon cinq fois. »
Publié le mercredi 7 janvier 2026 à 16:24