AccueilATP - WTAAndy Roddick sur Venus Williams : "Qui mérite le plus une invitation...
ATP - WTA

Andy Roddick sur Venus Williams : « Qui mérite le plus une invi­ta­tion pour l’Open d’Australie ? Une joueuse promet­teuse ou une joueuse qui a remporté Wimbledon cinq fois ? »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

11

L’invitation accordée par l’Open d’Australie à Venus Williams, 45 ans, a suscité quelques critiques. Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick a pris la défense de sa compatriote.

« Encore une fois, je vais juste dire ceci : une wild card est donnée à quel­qu’un qui ne la mérite pas sur la base du clas­se­ment. Tout comme Stan Wawrinka, Venus ne prend pas la place de quel­qu’un qui l’a méritée sur la base du clas­se­ment. Ont‐ils poten­tiel­le­ment obtenu une wild card au détri­ment d’un joueur promet­teur ? Bien sûr. Qui mérite le plus cette place ? Je dirais que c’est la personne qui a remporté Wimbledon cinq fois. »

Publié le mercredi 7 janvier 2026 à 16:24

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.