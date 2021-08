Ancien entraî­neur de Roger Federer pendant quatre saisons, Paul Annacone s’est exprimé pour le New York Times sur la troi­sième opéra­tion du genou en moins de deux ans pour le Suisse. Il a un souhait pour son ancien poulain et deux autres légendes, Rafael Nadal et Serena Williams.

« Federer est entre de bonnes mains, c’est sûr. Bien sûr : nous savions qu’à un moment donné, d’une manière ou d’une autre, son royaume lui serait retiré, comme avec Rafa ou Serena. Espérons que tous puissent prendre leur retraite, à leur manière et qu’ils n’aient pas à s’ar­rêter parce qu’ils sont obligés », a exprimé Annacone pour le média américain.