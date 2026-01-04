« Depuis, il ne me dit même plus bonjour », déclarait Veronika Kudermetova à propos d’Holger Rune, et de ses avances, lors d’une interview avec sa compatriote, Elena Vesnina, sur un podcast russe, le 29 juillet dernier.
Six mois après avoir révélé cette tentative de drague du Danois, la joueuse russe a tenu à revenir sur cette déclaration qu’elle pensait hors caméra. Et visiblement, elle a un peu honte.
Veronika Kudermetova says she was very upset after her Holger Rune story became public because it was a « private conversation » off camera that she specifically asked not to include but it ended up being included anyway.— til polarity’s end 🎾⚡#SpalettiIN⚡⚫⚪ (@lildarkcage) January 3, 2026
« I felt so ashamed. I wanted to go up to him & apologize. » pic.twitter.com/OpbKRDTLc4
« En fait, j’étais vraiment bouleversée après cette interview et cela m’a stressé pendant très longtemps, car cela donnait une image négative et fausse. Il s’agissait d’une conversation privée avec Elena Vesnina pendant que les caméras étaient installées avant l’interview proprement dite. Je n’aurais jamais pensé qu’ils l’incluraient. L’histoire concernant Rune s’est donc déroulée entièrement hors caméra. J’ai même spécifiquement demandé qu’ils laissent cette partie de côté. Mais finalement, le podcast est sorti, et il s’est avéré assez provocateur. D’un autre côté, je savais que je n’avais rien dit de mal. Rune m’a écrit, et je lui ai répondu que j’avais un mari. Nous avons tous les deux ri, et cela s’est arrêté là. Le problème, c’est que cela a été rendu public, tous les médias en ont parlé, et cela a dégénéré en une situation déplaisante. Après cela, chaque fois que je voyais Rune lors de tournois, j’avais tellement honte. Je voulais vraiment aller le voir et m’excuser. »
Publié le dimanche 4 janvier 2026 à 16:16