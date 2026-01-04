AccueilATP - WTAAprès avoir balancé sur Rune, Kudermetova ne sait plus où se mettre...
Après avoir balancé sur Rune, Kudermetova ne sait plus où se mettre : « Chaque fois que je voyais Holger, j’avais telle­ment honte. Je voulais vrai­ment aller le voir et m’excuser »

« Depuis, il ne me dit même plus bonjour », décla­rait Veronika Kudermetova à propos d’Holger Rune, et de ses avances, lors d’une inter­view avec sa compa­triote, Elena Vesnina, sur un podcast russe, le 29 juillet dernier. 

Six mois après avoir révélé cette tenta­tive de drague du Danois, la joueuse russe a tenu à revenir sur cette décla­ra­tion qu’elle pensait hors caméra. Et visi­ble­ment, elle a un peu honte. 

« En fait, j’étais vrai­ment boule­versée après cette inter­view et cela m’a stressé pendant très long­temps, car cela donnait une image néga­tive et fausse. Il s’agis­sait d’une conver­sa­tion privée avec Elena Vesnina pendant que les caméras étaient instal­lées avant l’in­ter­view propre­ment dite. Je n’au­rais jamais pensé qu’ils l’in­clu­raient. L’histoire concer­nant Rune s’est donc déroulée entiè­re­ment hors caméra. J’ai même spéci­fi­que­ment demandé qu’ils laissent cette partie de côté. Mais fina­le­ment, le podcast est sorti, et il s’est avéré assez provo­ca­teur. D’un autre côté, je savais que je n’avais rien dit de mal. Rune m’a écrit, et je lui ai répondu que j’avais un mari. Nous avons tous les deux ri, et cela s’est arrêté là. Le problème, c’est que cela a été rendu public, tous les médias en ont parlé, et cela a dégé­néré en une situa­tion déplai­sante. Après cela, chaque fois que je voyais Rune lors de tour­nois, j’avais telle­ment honte. Je voulais vrai­ment aller le voir et m’excuser. »

