Alors que la fronde des meilleurs joueurs des circuits ATP et WTA contre les tournois du Grand Chelem à propos de la redistribution des revenus de ces derniers a pris un peu plus d’ampleur suite aux propos menaçant d’Aryna Sabalenka, Madison Keys a décidé de lui emboîter le pas.
Présent cette semaine sur le Challenger de Paris où elle s’est qualifiée en quarts de finale, la joueuse américaine a évoqué ce sujet brûlant lors d’une interview chez nos confrères d’Eurosport.
« Je pense que c’est très important que les joueurs aient davantage de voix au moment où sont prises les grandes décisions qui les concernent. Depuis de nombreuses années, les joueurs essaient de s’asseoir autour de la table et d’avoir une discussion (avec les organisateurs de Grand Chelem). Cela n’a pas débouché sur grand‐chose. Désormais… un grand nombre de joueurs se sont unis et sont tombés d’accord sur le fait que si c’est (un boycott) qui est nécessaire, alors nous boycotterons. J’espère qu’on n’en arrivera pas jusque‐là. Mais c’est génial de voir autant de joueurs, en particulier les plus jeunes, si désireux de se battre pour l’ensemble des joueurs. Je pense que c’est une de ces choses dont on parle jusqu’à ce qu’elle finisse par se produire. Je suis aussi prête (à boycotter). Et j’ai l’impression que c’est quelque chose que beaucoup de joueurs sont prêts à faire. Voir autant de monde être prêt à aller aussi loin au nom de tous les joueurs, je trouve ça inspirant. »
Publié le vendredi 15 mai 2026 à 15:57