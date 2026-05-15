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Après Sabalenka, au tour de Madison Keys de menacer les Grands Chelems : « Je suis prête à boycotter. Et j’ai l’im­pres­sion que c’est quelque chose que beau­coup de joueurs sont prêts à faire »

Par
Thomas S
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Alors que la fronde des meilleurs joueurs des circuits ATP et WTA contre les tour­nois du Grand Chelem à propos de la redis­tri­bu­tion des revenus de ces derniers a pris un peu plus d’am­pleur suite aux propos mena­çant d’Aryna Sabalenka, Madison Keys a décidé de lui emboîter le pas.

Présent cette semaine sur le Challenger de Paris où elle s’est quali­fiée en quarts de finale, la joueuse améri­caine a évoqué ce sujet brûlant lors d’une inter­view chez nos confrères d’Eurosport.

« Je pense que c’est très impor­tant que les joueurs aient davan­tage de voix au moment où sont prises les grandes déci­sions qui les concernent. Depuis de nombreuses années, les joueurs essaient de s’as­seoir autour de la table et d’avoir une discus­sion (avec les orga­ni­sa­teurs de Grand Chelem). Cela n’a pas débouché sur grand‐chose. Désormais… un grand nombre de joueurs se sont unis et sont tombés d’ac­cord sur le fait que si c’est (un boycott) qui est néces­saire, alors nous boycot­te­rons. J’espère qu’on n’en arri­vera pas jusque‐là. Mais c’est génial de voir autant de joueurs, en parti­cu­lier les plus jeunes, si dési­reux de se battre pour l’en­semble des joueurs. Je pense que c’est une de ces choses dont on parle jusqu’à ce qu’elle finisse par se produire. Je suis aussi prête (à boycotter). Et j’ai l’im­pres­sion que c’est quelque chose que beau­coup de joueurs sont prêts à faire. Voir autant de monde être prêt à aller aussi loin au nom de tous les joueurs, je trouve ça inspirant. »

Publié le vendredi 15 mai 2026 à 15:57

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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