Considérée comme l’une des joueuses les plus talen­tueuses de sa géné­ra­tion, la joueuse espa­gnole d’ori­gine néer­lan­daise, Ariana Geerlings Martinez, dans une récente inter­view accordée à Puntodebreak, a expliqué qu’elle avait préféré quitter la Rafa Nadal Academy en raison notam­ment du rythme effréné des entraînements.

« Ils essaient de s’ap­puyer sur leur carrière, ils s’en­traînent beau­coup, et Toni (Nadal) est très présent, il m’a beau­coup formé. Ils adoptent la même philo­so­phie que Rafa, beau­coup d’en­traî­ne­ment et peu de repos, tota­le­ment concen­trés sur le court. Cela signifie qu’il y a de nombreuses bles­sures, car personne n’a le physique de Rafa. Beaucoup d’entre nous ne peuvent pas tenir le rythme d’un entraî­ne­ment de cinq heures par jour sans aucun jour de repos. Évidemment, si vous étiez très fatigué, ils vous lais­saient vous reposer un jour. Je pense que ce dont ils ont besoin, c’est de cibler davan­tage sur chaque joueur, de les analyser et de mieux les comprendre, de décider ce qui convient le mieux à chaque profil. Mais bon, je comprends que c’est une Académie et qu’il y a beau­coup de monde, on ne peut pas définir un plan pour chacun. »