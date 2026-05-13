Consultant pour Eurosport et invité de l’émis­sion « Retour Gagnant », Arnaud Clément a forcé­ment été inter­rogé sur le sujet brûlant du moment, à savoir la fronde des meilleurs joueurs des circuit ATP et WTA contre les tour­nois du Grand Chelem vis‐à‐vis de la redis­tri­bu­tion des revenus de ces derniers.

Et pour l’an­cien joueur fran­çais, la menace d’un boycott est assez exces­sive compte tenu de l’évo­lu­tion globale du prize money ces dernières années.

Notre consul­tant Arnaud Clément a donné son avis sur l’évolution des prize money, un débat qui agite actuel­le­ment le monde du tennis



Retour gagnant est à retrouver tous les mardis sur la chaîne YouTube d’Eurosport et sur HBO Max pic.twitter.com/Jw3UCb5Svv — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 13, 2026

« Augmenter le prize money des Grands Chelems ne fera pas vivre plus de joueurs. Même si on prend les joueurs dans les quali­fi­ca­tions des Grands Chelems, aujourd’hui on a, grosso modo par rapport à il y a 20 ou 25 ans, le prize money du premier tour c’est l’équi­valent du prize money du tableau prin­cipal. Donc c’est quand même un gros déca­lage. C’est‐à‐dire aujourd’hui un joueur qui est dans les 230 premiers, qui va rentrer dans les quali­fi­ca­tions, il aura la possi­bi­lité de financer sa saison. Je ne dis pas que ça va être facile, qu’il va être large mais il a cette possi­bi­lité que les joueurs au même clas­se­ment quelques années avant n’avaient pas. Donc il faut voir aussi d’où on part, l’évo­lu­tion qu’il y a eu. Mais enfin moi je suis un peu choqué par cette menace de boycott. »