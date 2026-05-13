Consultant pour Eurosport et invité de l’émission « Retour Gagnant », Arnaud Clément a forcément été interrogé sur le sujet brûlant du moment, à savoir la fronde des meilleurs joueurs des circuit ATP et WTA contre les tournois du Grand Chelem vis‐à‐vis de la redistribution des revenus de ces derniers.
Et pour l’ancien joueur français, la menace d’un boycott est assez excessive compte tenu de l’évolution globale du prize money ces dernières années.
Notre consultant Arnaud Clément a donné son avis sur l’évolution des prize money, un débat qui agite actuellement le monde du tennis— Eurosport France (@Eurosport_FR) May 13, 2026
Retour gagnant est à retrouver tous les mardis sur la chaîne YouTube d’Eurosport et sur HBO Max pic.twitter.com/Jw3UCb5Svv
« Augmenter le prize money des Grands Chelems ne fera pas vivre plus de joueurs. Même si on prend les joueurs dans les qualifications des Grands Chelems, aujourd’hui on a, grosso modo par rapport à il y a 20 ou 25 ans, le prize money du premier tour c’est l’équivalent du prize money du tableau principal. Donc c’est quand même un gros décalage. C’est‐à‐dire aujourd’hui un joueur qui est dans les 230 premiers, qui va rentrer dans les qualifications, il aura la possibilité de financer sa saison. Je ne dis pas que ça va être facile, qu’il va être large mais il a cette possibilité que les joueurs au même classement quelques années avant n’avaient pas. Donc il faut voir aussi d’où on part, l’évolution qu’il y a eu. Mais enfin moi je suis un peu choqué par cette menace de boycott. »
Publié le mercredi 13 mai 2026 à 16:36