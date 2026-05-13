Accueil ATP - WTA

Arnaud Clément s’agace : « Je suis un peu choqué par cette menace de boycott. Augmenter le prize money des Grands Chelems ne fera pas vivre plus de joueurs »

Par
Thomas S
-
111

Consultant pour Eurosport et invité de l’émis­sion « Retour Gagnant », Arnaud Clément a forcé­ment été inter­rogé sur le sujet brûlant du moment, à savoir la fronde des meilleurs joueurs des circuit ATP et WTA contre les tour­nois du Grand Chelem vis‐à‐vis de la redis­tri­bu­tion des revenus de ces derniers. 

Et pour l’an­cien joueur fran­çais, la menace d’un boycott est assez exces­sive compte tenu de l’évo­lu­tion globale du prize money ces dernières années. 

« Augmenter le prize money des Grands Chelems ne fera pas vivre plus de joueurs. Même si on prend les joueurs dans les quali­fi­ca­tions des Grands Chelems, aujourd’hui on a, grosso modo par rapport à il y a 20 ou 25 ans, le prize money du premier tour c’est l’équi­valent du prize money du tableau prin­cipal. Donc c’est quand même un gros déca­lage. C’est‐à‐dire aujourd’hui un joueur qui est dans les 230 premiers, qui va rentrer dans les quali­fi­ca­tions, il aura la possi­bi­lité de financer sa saison. Je ne dis pas que ça va être facile, qu’il va être large mais il a cette possi­bi­lité que les joueurs au même clas­se­ment quelques années avant n’avaient pas. Donc il faut voir aussi d’où on part, l’évo­lu­tion qu’il y a eu. Mais enfin moi je suis un peu choqué par cette menace de boycott. »

Publié le mercredi 13 mai 2026 à 16:36

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥