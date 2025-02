Invitée à réagir à la suspen­sion de trois mois infligée à Jannik Sinner suite à un accord à l’amiable avec l’Agence Mondiale Antidopage, Aryna Sabalenka a refusé de commenter cette affaire.

En revanche, la numéro 1 mondiale a tenu à fait part de son inquié­tude à propos d’une poten­tielle conta­mi­na­tion, chose de plus en plus répandue comme on a pu le voir avec le cas de l’Italien ou encore celui d’Iga Swiatek.

« On commence à être plus prudent. Par exemple, avant, je ne me souciais pas de laisser mon verre d’eau et d’aller aux toilettes dans un restau­rant, mais main­te­nant, je ne vais plus boire dans le même verre d’eau. Vous devenez un peu trop conscient de certaines choses et cette chose vous monte à la tête que, par exemple, si quel­qu’un a utilisé une crème sur vous et que votre test est positif, il va vous atta­quer et il ne va pas vous croire ou quoi que ce soit. On a trop peur du système. Je ne vois pas comment je peux lui faire confiance », a déclaré la Biélorusse dans des propos rapportés par The National News.