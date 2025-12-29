Battue 6–3, 6–3 par Nick Kyrgios lors de la « bataille des sexes » à Dubaï dimanche, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a pris ce rendez‐vous comme une préparation pour la saison 2026. C’est en tout cas ce qu’elle a expliqué lors de l’interview sur le court après sa défaite.
« Le court est différent. J’ai dû m’adapter. Et évidemment, jouer contre un homme, c’est complètement différent. Tout va beaucoup plus vite. Ça m’a permis de faire un excellent entraînement physique. J’espère que les prochains jours me permettront de bien récupérer et de profiter de mes jours de repos. Après ce match, je suis pratiquement prête pour la saison. J’espère offrir un tennis de haut niveau et faire plaisir aux spectateurs qui me suivront tout au long de la saison. »
Publié le lundi 29 décembre 2025 à 09:20