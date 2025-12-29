Battue 6–3, 6–3 par Nick Kyrgios lors de la « bataille des sexes » à Dubaï dimanche, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a pris ce rendez‐vous comme une prépa­ra­tion pour la saison 2026. C’est en tout cas ce qu’elle a expliqué lors de l’in­ter­view sur le court après sa défaite.

« Le court est diffé­rent. J’ai dû m’adapter. Et évidem­ment, jouer contre un homme, c’est complè­te­ment diffé­rent. Tout va beau­coup plus vite. Ça m’a permis de faire un excellent entraî­ne­ment physique. J’espère que les prochains jours me permet­tront de bien récu­pérer et de profiter de mes jours de repos. Après ce match, je suis prati­que­ment prête pour la saison. J’espère offrir un tennis de haut niveau et faire plaisir aux spec­ta­teurs qui me suivront tout au long de la saison. »