Plus que quelques heures avant la nouvelle bataille des sexes qui opposera la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, à l’ancien finaliste de Wimbledon, Nick Kyrgios, le 28 décembre à Dubaï.
Un match exhibition, certes, mais la Biélorusse ne prend pas ce match à la légère comme elle l’a confié au quotidien, Gulf News.
« Je suis vraiment impatiente. Nick est l’un des joueurs les plus talentueux et imprévisibles du circuit, et il apporte une intensité et un spectacle que les fans adorent. J’aime les défis qui font évoluer ce sport. Ce match est compétitif, divertissant et se déroule sur une scène importante, alors j’ai vraiment hâte d’y être. »
Publié le vendredi 26 décembre 2025 à 16:16