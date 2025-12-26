AccueilATP - WTAAryna Sabalenka, avant d'affronter Kyrgios : "Je suis vraiment impatiente. Nick est...
Aryna Sabalenka, avant d’af­fronter Kyrgios : « Je suis vrai­ment impa­tiente. Nick est l’un des joueurs les plus talen­tueux et impré­vi­sibles du circuit. J’ai vrai­ment hâte d’y être »

Plus que quelques heures avant la nouvelle bataille des sexes qui oppo­sera la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, à l’an­cien fina­liste de Wimbledon, Nick Kyrgios, le 28 décembre à Dubaï. 

Un match exhi­bi­tion, certes, mais la Biélorusse ne prend pas ce match à la légère comme elle l’a confié au quoti­dien, Gulf News.

« Je suis vrai­ment impa­tiente. Nick est l’un des joueurs les plus talen­tueux et impré­vi­sibles du circuit, et il apporte une inten­sité et un spec­tacle que les fans adorent. J’aime les défis qui font évoluer ce sport. Ce match est compé­titif, diver­tis­sant et se déroule sur une scène impor­tante, alors j’ai vrai­ment hâte d’y être. »

Publié le vendredi 26 décembre 2025 à 16:16

