Plus que quelques heures avant la nouvelle bataille des sexes qui oppo­sera la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, à l’an­cien fina­liste de Wimbledon, Nick Kyrgios, le 28 décembre à Dubaï.

Un match exhi­bi­tion, certes, mais la Biélorusse ne prend pas ce match à la légère comme elle l’a confié au quoti­dien, Gulf News.

« Je suis vrai­ment impa­tiente. Nick est l’un des joueurs les plus talen­tueux et impré­vi­sibles du circuit, et il apporte une inten­sité et un spec­tacle que les fans adorent. J’aime les défis qui font évoluer ce sport. Ce match est compé­titif, diver­tis­sant et se déroule sur une scène impor­tante, alors j’ai vrai­ment hâte d’y être. »