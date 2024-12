Ashleigh Barty se fait rare dans les médias depuis ce fameux mois de mars 2022 où elle a décidé de tirer un trait sur sa carrière à seule­ment 25 ans.

Mais lorsque le média News Corp lui a demandé de s’ex­primer sur Rafael Nadal, fraî­che­ment retraité, l’Australienne a tenu à lui rendre un très bel hommage.

« J’aime Rafa. Ce que j’ai­mais le plus, c’était Rafa en tant qu’être humain. J’ai joué mon premier Open d’Australie à l’âge de 15 ans, je suis passé devant lui dans le couloir et il m’a dit bonjour. J’étais un gamine boule­versée. Il n’au­rait pas pu être plus gentil. Nous avons partagé de beaux succès et nous avons ces souve­nirs, mais j’ai aimé la façon dont Rafa a pris sa retraite. Il voulait repré­senter l’Espagne au sein d’une équipe. C’était mon rêve. Je voulais prendre ma retraite en repré­sen­tant l’Australie lors d’un match de Fed Cup à Brisbane, ce qui n’a pas été le cas. Je connais ce senti­ment de célé­brer sa carrière avec les gens que l’on aime. Lui et son équipe ont toujours été très gentils avec nous. Ils nous ont proposé de nous aider et pendant Covid, lorsque l’Australie traver­sait une période diffi­cile, son oncle Toni nous a contactés et nous a dit : ‘Si vous voulez venir pour vous entraîner, il y a de la place dans notre académie et nous pouvons mettre cela en place sans aucun problème’. Nous leur sommes toujours très reconnaissants. »