Depuis le début du tournoi, les fortes chaleurs inquiètent les joueurs et joueuses présents à Cincinnati. Arthur Rinderknech en a fait les frais, contraint de jeter l’éponge contre Félix Auger Aliassime au deuxième tour (7−6, 4–2).
Le Canadien appelait à la prudence face à cette météo capricieuse, en conférence de presse. En conférence de presse après sa qualification en huitième de finale, Carlos Alcaraz était invité à réagir à ces situations de jeux qui on fait des ravages lors de son match contre Hamad Medjedovic.
« Quand il fait très chaud, nous essayons de nous concentrer presque exclusivement sur le service. C’est tellement difficile que l’on en oublie l’état de l’adversaire, même si j’essaie aussi de penser à son état. Je viens de Murcie, où il fait très chaud, donc j’y suis habitué et j’essaie de ne pas me laisser affecter. Quand je vois que l’adversaire souffre, j’essaie de prolonger encore plus le point », a souligné le numéro deux mondial, dans des propos rapportés par Punto de Break.
Publié le mercredi 13 août 2025 à 16:45