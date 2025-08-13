AccueilATP - WTAATP/WTA CincinnatiCarlos Alcaraz sur les conditions de jeu extrêmes : "Je viens de...
ATP/WTA Cincinnati

Carlos Alcaraz sur les condi­tions de jeu extrêmes : « Je viens de Murcie, où il fait très chaud, donc j’y suis habitué »

thomasb
Par thomasb

-

2
Tennis - Roland Garros 2025 - ITF -

Depuis le début du tournoi, les fortes chaleurs inquiètent les joueurs et joueuses présents à Cincinnati. Arthur Rinderknech en a fait les frais, contraint de jeter l’éponge contre Félix Auger Aliassime au deuxième tour (7−6, 4–2).

Le Canadien appe­lait à la prudence face à cette météo capri­cieuse, en confé­rence de presse. En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion en huitième de finale, Carlos Alcaraz était invité à réagir à ces situa­tions de jeux qui on fait des ravages lors de son match contre Hamad Medjedovic.

« Quand il fait très chaud, nous essayons de nous concen­trer presque exclu­si­ve­ment sur le service. C’est telle­ment diffi­cile que l’on en oublie l’état de l’ad­ver­saire, même si j’es­saie aussi de penser à son état. Je viens de Murcie, où il fait très chaud, donc j’y suis habitué et j’es­saie de ne pas me laisser affecter. Quand je vois que l’ad­ver­saire souffre, j’es­saie de prolonger encore plus le point », a souligné le numéro deux mondial, dans des propos rapportés par Punto de Break.

Publié le mercredi 13 août 2025 à 16:45

Article précédent
Jessica Pegula, la fin approche : « Je pense que c’est là que je devrai m’arrêter »
Article suivant
Coco Gauff sur son éton­nante déci­sion : « Si j’avais perdu, je n’aurais pas été contente. Je ne voulais donc pas gaspiller mon énergie mentale »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.