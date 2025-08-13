Depuis le début du tournoi, les fortes chaleurs inquiètent les joueurs et joueuses présents à Cincinnati. Arthur Rinderknech en a fait les frais, contraint de jeter l’éponge contre Félix Auger Aliassime au deuxième tour (7−6, 4–2).

Le Canadien appe­lait à la prudence face à cette météo capri­cieuse, en confé­rence de presse. En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion en huitième de finale, Carlos Alcaraz était invité à réagir à ces situa­tions de jeux qui on fait des ravages lors de son match contre Hamad Medjedovic.

« Quand il fait très chaud, nous essayons de nous concen­trer presque exclu­si­ve­ment sur le service. C’est telle­ment diffi­cile que l’on en oublie l’état de l’ad­ver­saire, même si j’es­saie aussi de penser à son état. Je viens de Murcie, où il fait très chaud, donc j’y suis habitué et j’es­saie de ne pas me laisser affecter. Quand je vois que l’ad­ver­saire souffre, j’es­saie de prolonger encore plus le point », a souligné le numéro deux mondial, dans des propos rapportés par Punto de Break.