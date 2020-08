Battu par Bautista Agut en deux manches alors qu’il avait pris le meilleur départ avec un break en poche, « Richie » n’a pas vraiment existé face à l’Espagnol s’inclinant 7-5, 6-1.

On ne peut pas dire la même chose de Caroline Garcia qui a eu sa chance dans la seconde manche après avoir être passée à coté de la première. Menée 5 à 2, elle a su revenir dans le match et « s’offrir » un tie-break. Tie-break où elle s’est procurée trois balles de sets (5-6, 6-7, 7-8) sans pouvoir les convertir. Elle s’incline donc face à une Azarenka plus que perfectible (6-1, 7-6 (8)) et les fameux progrès annoncés dans son jeu à la suite de son premier tour victorieux ne sont pas vraiment criants, c’est le moins que l’on puisse dire.

Après un début catastrophique, Kristina Mladenovic a poussé la Belge Mertens dans une manche décisive qu’elle n’a pas su maitriser (6-1, 6-7 (3) 6-3).

Nous sommes mardi, et dans les deux tableaux il ne reste qu’Alizé Cornet pour « défendre » les couleurs bleu-blanc-rouge, c’est maigre.