Les qualifications de Cincinnati ont débuté la nuit dernière et le bilan est globalement positif pour le clan tricolore. Gilles Simon, tête de série numéro 1, a dominé Taro Daniel 6-3, 6-3 et Grégoire Barrère a écarté Radu Albot 6-3, 6-2. Les deux joueurs français affronteront respectivement Sebastian Korda et Marcos Giron pour une place dans le tableau final. Jérémy Chardy, lui, a été éliminé par Emil Ruusuvuori 6-0, 6-4.

Dans le tableau féminin, Océane Dodin a expédié Misaki Doi sur le score de 6-1, 6-3. Elle sera opposée à Paula Badosa pour tenter de rejoindre le tableau final.

Le tableau des qualifications hommes

Le tableau des qualifications femmes