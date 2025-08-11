Le complexe du tournoi de Cincinnati s’est totalement métamorphosé depuis l’année dernières, avec plus de courts, d’espaces verts et la rénovation des vestiaires.
Des changements dépaysants mais incroyables selon Aryna Sabalenka, même si la N°1 mondiale aurait bien rajouté un petit quelque chose.
« C’est démentiel ! Quand je suis arrivée, je me suis demandé où j’étais. Tout est différent, c’est un autre tournoi. J’adore ! C’est choquant à quel point j’aime ce nouveau tournoi. », a déclaré Sabalenka, dans des propos rapportés par L’Equipe.
Publié le lundi 11 août 2025 à 14:47