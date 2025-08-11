Le complexe du tournoi de Cincinnati s’est tota­le­ment méta­mor­phosé depuis l’année dernières, avec plus de courts, d’es­paces verts et la réno­va­tion des vestiaires.

Des chan­ge­ments dépay­sants mais incroyables selon Aryna Sabalenka, même si la N°1 mondiale aurait bien rajouté un petit quelque chose.

« C’est démen­tiel ! Quand je suis arrivée, je me suis demandé où j’étais. Tout est diffé­rent, c’est un autre tournoi. J’adore ! C’est choquant à quel point j’aime ce nouveau tournoi. », a déclaré Sabalenka, dans des propos rapportés par L’Equipe.