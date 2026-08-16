Demi‐finaliste au WTA 1000 de Miami 2025, Alex Eala s’était fait un nom en emportant sur son passage Madison Keys, tout juste championne de l’Open d’Australie et la numéro deux mondiale Iga Swiatek.
Ses performances récentes montrent que ce n’était pas un épiphénomène, mais qu’elle peut jouer les premiers rôles sur le circuit. Très constante en 2026, la Philippine a concrétisé cela en remportant il y a peu, le tournoi de Washington.
La forme de Eala n’est pas passée inaperçue auprès de Sam Querrey. Animateur sur le plateau de Tennis Chanel, l’Américain n’a pas tari d’éloges au sujet de la 20e mondiale.
« Ça continue. C’est vraiment une superstar. Est‐elle la plus grande star du tennis en ce moment ? Je pense que oui. Elle fait sans aucun doute partie, à mon avis, de ce groupe de dix joueuses dont on pourrait imaginer qu’elles remportent tous les tournois auxquels elles s’inscrivent. Eala était depuis longtemps présentée comme l’une des meilleures joueuses du circuit, mais il semble qu’au cours des dernières semaines, elle ait franchi une nouvelle étape. Rien ne le met mieux en évidence que son sacre au DC Open. Ce n’est plus du battage médiatique. Elle confirme ses résultats tournoi après tournoi après tournoi. Après sa victoire éclatante à Washington il y a deux semaines, elle a bien joué au Canada la semaine dernière et a pris un excellent départ ici. Elle est donc bien partie pour rester au sommet », a commenté l’ancien onzième joueur mondial, dans des propos rapportés par Tennis Up To Date.
Publié le dimanche 16 août 2026 à 17:28