Demi‐finaliste au WTA 1000 de Miami 2025, Alex Eala s’était fait un nom en empor­tant sur son passage Madison Keys, tout juste cham­pionne de l’Open d’Australie et la numéro deux mondiale Iga Swiatek.

Ses perfor­mances récentes montrent que ce n’était pas un épiphé­no­mène, mais qu’elle peut jouer les premiers rôles sur le circuit. Très constante en 2026, la Philippine a concré­tisé cela en rempor­tant il y a peu, le tournoi de Washington.

La forme de Eala n’est pas passée inaperçue auprès de Sam Querrey. Animateur sur le plateau de Tennis Chanel, l’Américain n’a pas tari d’éloges au sujet de la 20e mondiale.

« Ça continue. C’est vrai­ment une super­star. Est‐elle la plus grande star du tennis en ce moment ? Je pense que oui. Elle fait sans aucun doute partie, à mon avis, de ce groupe de dix joueuses dont on pour­rait imaginer qu’elles remportent tous les tour­nois auxquels elles s’inscrivent. Eala était depuis long­temps présentée comme l’une des meilleures joueuses du circuit, mais il semble qu’au cours des dernières semaines, elle ait franchi une nouvelle étape. Rien ne le met mieux en évidence que son sacre au DC Open. Ce n’est plus du battage média­tique. Elle confirme ses résul­tats tournoi après tournoi après tournoi. Après sa victoire écla­tante à Washington il y a deux semaines, elle a bien joué au Canada la semaine dernière et a pris un excellent départ ici. Elle est donc bien partie pour rester au sommet », a commenté l’an­cien onzième joueur mondial, dans des propos rapportés par Tennis Up To Date.