Au WTA 1000 de Toronto, Iga Swiatek a renoué avec le succès, en disposant avec beaucoup d’autorité d’Elena Rybakina en finale (6−2, 6–3). La Polonaise met fin à une disette de près d’un an sans titre, dont le dernier était à Cincinnati.
Lors de son discours d’après match, la sextuple championne en Grand Chelem avait notamment pointé du doigt les fans parfois trop virulents sur la Toile, au sujet de ses performances. La Varsovienne avait aussi expliqué sa position en conférence de presse sur le sujet, après son sacre.
Auprès de nos confrères de L’Équipe, à l’occasion du WTA 1000 de Cincinnati, la cinquième joueuse mondiale a apporté plus de détails.
« Ce serait une question intéressante à poser à un sociologue. Mais, honnêtement, ce n’est pas qu’en Pologne, il y a en a aussi beaucoup en Grande‐Bretagne et dans d’autres pays. Et ces gens ne se concentrent pas seulement sur le tennis ou les sports individuels. Oui, il y a vraiment des avis assez compliqués, mais il faut faire avec. Mais le mois dernier, c’était chargé et toute mon équipe a dû y faire face. Mais je ne compte pas les laisser me déstabiliser et définir qui je suis. C’est le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui, mais ça ne devrait pas être comme ça. Donc, à Toronto, j’ai saisi l’occasion d’en parler. Et si ça a pu aider ne serait‐ce qu’une personne qui se sent harcelée, ou une jeune athlète, alors tant mieux ».
Publié le samedi 15 août 2026 à 16:30