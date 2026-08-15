Au WTA 1000 de Toronto, Iga Swiatek a renoué avec le succès, en dispo­sant avec beau­coup d’au­to­rité d’Elena Rybakina en finale (6−2, 6–3). La Polonaise met fin à une disette de près d’un an sans titre, dont le dernier était à Cincinnati.

Lors de son discours d’après match, la sextuple cham­pionne en Grand Chelem avait notam­ment pointé du doigt les fans parfois trop viru­lents sur la Toile, au sujet de ses perfor­mances. La Varsovienne avait aussi expliqué sa posi­tion en confé­rence de presse sur le sujet, après son sacre.

Auprès de nos confrères de L’Équipe, à l’oc­ca­sion du WTA 1000 de Cincinnati, la cinquième joueuse mondiale a apporté plus de détails.

« Ce serait une ques­tion inté­res­sante à poser à un socio­logue. Mais, honnê­te­ment, ce n’est pas qu’en Pologne, il y a en a aussi beau­coup en Grande‐Bretagne et dans d’autres pays. Et ces gens ne se concentrent pas seule­ment sur le tennis ou les sports indi­vi­duels. Oui, il y a vrai­ment des avis assez compli­qués, mais il faut faire avec. Mais le mois dernier, c’était chargé et toute mon équipe a dû y faire face. Mais je ne compte pas les laisser me désta­bi­liser et définir qui je suis. C’est le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui, mais ça ne devrait pas être comme ça. Donc, à Toronto, j’ai saisi l’oc­ca­sion d’en parler. Et si ça a pu aider ne serait‐ce qu’une personne qui se sent harcelée, ou une jeune athlète, alors tant mieux ».