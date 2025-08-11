Dans un récent entretien accordé au Guardian, Frances Tiafoe est revenu sur la trajectoire de sa compatriote Jessica Pegula. Avec beaucoup d’humour, l’Américain a salué le succès de l’actuelle quatrième joueuse mondiale et finaliste sortante de l’US Open.
« Elle frappe la balle avec une telle pureté et précision à chaque fois. Elle est également très détendue. Mais elle ne veut plus jouer avec moi. Elle a atteint plusieurs finales dans des tournois du Grand Chelem et des tournois 1000, et elle ne veut plus trop me parler. Elle est devenue trop importante pour moi. Elle a oublié les petites personnes ».
Publié le lundi 11 août 2025 à 11:42