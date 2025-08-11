Dans un récent entre­tien accordé au Guardian, Frances Tiafoe est revenu sur la trajec­toire de sa compa­triote Jessica Pegula. Avec beau­coup d’hu­mour, l’Américain a salué le succès de l’ac­tuelle quatrième joueuse mondiale et fina­liste sortante de l’US Open.

« Elle frappe la balle avec une telle pureté et préci­sion à chaque fois. Elle est égale­ment très détendue. Mais elle ne veut plus jouer avec moi. Elle a atteint plusieurs finales dans des tour­nois du Grand Chelem et des tour­nois 1000, et elle ne veut plus trop me parler. Elle est devenue trop impor­tante pour moi. Elle a oublié les petites personnes ».