Lors d’une interview accordée à Tennis Channel, dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, le directeur du Masters 1000 d’Indian Wells, l’ancien numéro 2 mondial Tommy Haas, a osé donner son avis lorsqu’on lui a demandé qui remporterait le tournoi cette année du côté des femmes et des hommes.
« Ce sera intéressant. Quand on regarde les joueurs qui ont déjà gagné ici, les conditions leur conviennent très bien. Il faut donc probablement donner un petit avantage à Iga Swiatek (titrée en 2022 et 2024) et Carlos Alcaraz (titré en 2023 et 2024). Mais il y a tellement de grands matchs à venir. Tout dépendra vraiment de la confiance et de qui saura tirer profit des points importants. Chez les hommes, Carlos Alcaraz se déplace incroyablement bien et frappe la balle très vite des deux côtés. Il n’a perdu aucun match cette année jusqu’à présent, et je suis sûr qu’il veut continuer sur sa lancée. »
A noter que les tentants du titre se nomment Mirra Andreeva, éliminée au troisième tour, et Jack Draper, toujours en lice grâce à sa victoire contre Novak Djokovic en huitièmes de finale.
Publié le jeudi 12 mars 2026 à 11:50