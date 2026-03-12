Accueil ATP - WTA ATP/WTA Indian Wells

Alcaraz ou Sinner, Sabalenka ou Swiatek, le direc­teur du tournoi, Tommy Haas, donne ses favoris : « Il faut proba­ble­ment leur donner un petit avantage »

Baptiste Mulatier
Lors d’une inter­view accordée à Tennis Channel, dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, le direc­teur du Masters 1000 d’Indian Wells, l’an­cien numéro 2 mondial Tommy Haas, a osé donner son avis lors­qu’on lui a demandé qui rempor­te­rait le tournoi cette année du côté des femmes et des hommes. 

« Ce sera inté­res­sant. Quand on regarde les joueurs qui ont déjà gagné ici, les condi­tions leur conviennent très bien. Il faut donc proba­ble­ment donner un petit avan­tage à Iga Swiatek (titrée en 2022 et 2024) et Carlos Alcaraz (titré en 2023 et 2024). Mais il y a telle­ment de grands matchs à venir. Tout dépendra vrai­ment de la confiance et de qui saura tirer profit des points impor­tants. Chez les hommes, Carlos Alcaraz se déplace incroya­ble­ment bien et frappe la balle très vite des deux côtés. Il n’a perdu aucun match cette année jusqu’à présent, et je suis sûr qu’il veut conti­nuer sur sa lancée. »

A noter que les tentants du titre se nomment Mirra Andreeva, éliminée au troi­sième tour, et Jack Draper, toujours en lice grâce à sa victoire contre Novak Djokovic en huitièmes de finale. 

Publié le jeudi 12 mars 2026 à 11:50

Baptiste Mulatier

