« Sky is the limit », comme disent les Américains.

Une phrase qui convient parfai­te­ment au phéno­mène Carlos Alcaraz, déjà qualifié pour sa première demi‐finale en Masters 1000 après avoir concassé tous ses adver­saires en Californie.

Paula Badosa, qui connait visi­ble­ment bien Carlos, a eu des mots très forts et élogieux concer­nant son jeune compa­triote. « C’est une personne très sympa­thique et, surtout, très humble. Je suis très surpris par ce dernier point, car lorsque vous êtes si jeune et que vous avez tant de succès, il est très diffi­cile de rester modeste. Nous avons une très bonne rela­tion, nous nous parlons régu­liè­re­ment et la vérité est que je n’ai pas besoin de lui donner de conseils car il fait tout parfai­te­ment. Je ne pense pas que nous réali­sions encore à quel point il est bon, il va être incroyable. Vraiment, je devrais apprendre de lui parce qu’à son âge, je faisais le contraire de ce que Carlos fait. »