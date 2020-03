Les réactions n’en finissent plus sur la suspension du tournoi d’Indian Wells. Sascha Bajin, célèbre entraîneur sur le circuit féminin et ancien mentor de Naomi Osaka, a publié un message où il souhaite proposer l’option du huis-clos que l’annulation des tournois : « Je veux juste partager mes réflexions sur Indian Wells, événement qui a été annulé. N’y avait-il aucune chance d’avoir le tournoi sans public mais télévisé ? J’ai l’impression qu’ils auraient pu inclure un peu plus les joueurs et joueuses et les tenir au courant de certaines possibilités. » Pour rappel, certains barrages de Coupe Davis se sont déroulés à huis-clos comme Japon – Equateur et Italie – Corée du Sud.

De nombreux joueurs et joueuses ont fait part de l’étonnement sur la communication autour de cette annonce car nombreux l’ont appris par mail ou sur les réseaux sociaux.

Just want to share my thoughts on the @BNPPARIBASOPEN event being canceled. Was there no chance to have the event without the public but then just televised ? I feel like they could have included a bit more the players and keeping them up to date about certain possibilities.

— sascha Bajin (@BigSascha) March 9, 2020