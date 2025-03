La joueuse améri­caine Danielle Collins a du carac­tère et des idées.

Elle s’est asso­ciée à la marque Rich Sport pour créer une collec­tion qui lui ressemble. C’est forcé­ment provo­ca­teur mais aussi drôle d’au­tant que l’on sait tous que Danielle ne se prend pas vrai­ment au sérieux.

Danielle Collins came out with some merch.



“Play tennis. Cash checks. Repeat.”



The audio… the way she blew the kiss.. the finger snap…



There will never be another Danielle Collins. 😂😂😂 pic.twitter.com/GVQ2zA2PX1