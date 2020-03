Les organisateurs des tournois d’Indian Wells et de Miami ont annoncé de nouvelles précautions afin d’éviter la propagation du coronavirus. Alors que la plupart des joueurs sont déjà en Californie afin de préparer le « cinquième Grand Chelem », l’organisation a décidé de mettre en place une série de mesure afin d’éviter toutes sortes de contamination. En plus de la distribution et de l’utilisation de désinfectants dans les installations qui accueilleront les compétitions, les joueurs ne seront plus en contact direct avec les ramasseurs de balles. Ces derniers ne seront plus chargés de remettre les serviettes aux joueurs et une chaise sera disposée dans le coin du court. De plus, les ramasseurs, qui devront porter des gants, ne donneront plus de bouteilles d’eau, ni de boissons, ni de nourriture aux différents acteurs du jeu. Enfin, les enfants qui accompagnent généralement les joueurs à leur entrée sur le court ne pourront plus leur donner la main, tout comme il sera interdit aux joueurs de jeter des objets dans la foule.