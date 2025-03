Alors que la guerre entre l’Ukraine et la Russie dure depuis main­te­nant plus de deux ans, Elina Svitolina continue de voyager régu­liè­re­ment dans son pays natal afin de rendre visite à sa famille et ses proches. Et forcé­ment, lors­qu’elle doit quitter son mari, Gaël Monfils, et sa fille, c’est compliqué.

« Gaël est très nerveux avant les voyages. Bien sûr, il a peur pour moi, pour la famille. Mais j’es­saie de lui parler et de lui expli­quer la situa­tion. J’essaie de lui expli­quer les règles de sécu­rité. Je pense aussi à ma famille, mais je souffre beau­coup pour mon pays. Je suis l’une des voix de l’Ukraine dans le monde. C’est ma mission. C’est toujours très émou­vant lorsque je lui dis au revoir, ainsi qu’à ma fille. Mais je pense qu’il comprend que c’est très impor­tant pour moi. Il est très proche de moi. Ma famille vit toujours à Odessa. J’ai beau­coup d’amis proches qui sont au front en ce moment. Pour moi aussi, c’est comme une grande famille. Je suis très recon­nais­sante à Gaël de m’avoir soutenue. Je sais que c’est très diffi­cile. Je ne suis pas sûre que beau­coup de maris compren­draient cela. »