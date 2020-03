Fabio Fognini a connu le huis-clos en Coupe Davis lors du barrage de Coupe Davis le week-end dernier face à la Corée du Sud à Cagliari. L’Italien est très affecté par la situation qui frappe son pays qui a été placé en confinement total depuis ce lundi. Le Transalpin était à l’aéroport de Barcelone lorsqu’il a appris l’annulation d’Indian Wells. Il a réagi à la situation dans un entretien accordé à La Stampa : « L’annulation d’Indian Wells est juste, dans un tel moment, la santé doit être la priorité (…) Nous devons être prêts à accepter toutes les décisions. Miami, Monte-Carlo, Madrid, Rome et les Grands Chelems européens (Roland-Garros puis Wimbledon) sont tous importants mais la gestion de l’urgence est à privilégier. Je continuerai à m’entraîner et à revenir sur le terrain dès que possible. La saison est encore longue et l’envie de bien faire est grande. Mais d’abord, il faut solutionner cette crise sanitaire.«