Tous les deux quali­fiés pour le troi­sième tour du Masters/WTA 100 d’Indian Wells, Gaël Monfils et Elina Svitolina se sont prêtés au jeu d’une inter­view décalée avant le début du tournoi concer­nant les prémices de leur rela­tion amoureuse.

Et lors­qu’on leur a demandé de dési­gner celui qui avait fait le premier pas, les deux tour­te­reaux n’étaient pas du tout d’ac­cord avant que le Français ne décide de faire amende hono­rable au cours d’une prise de parole hilarante.

Gaël Monfils : « C’est un peu délicat parce que je crois que j’ai dit que j’étais amou­reux en premier. Mais le premier pas est un peu délicat, pour être honnête, parce que tout dépend de celui qui a envoyé le premier message.

Elina Svitolina : Je ne t’ai envoyé aucun message. De quoi tu parles (rires). Tu m’as envoyé un message à New York, à Pékin et à Paris.

Monfils : Ce n’était pas le premier message.

Svitolina : C’était exac­te­ment le premier message.

Monfils : Ce n’était pas exac­te­ment le premier message comme on l’en­tend, c’était juste, ‘comment tu vas ?’. Déjà, je ne t’ai jamais envoyé de message à New‐York.

Svitolina : C’était une photo. Ce n’est pas moi qui a envoyé le premier message à 100%.

Monfils : Pas de souci. Apparemment, c’est moi. Je suppose que vous connaissez l’ex­pres­sion : femme heureuse, vie heureuse. J’en prends tout le mérite, et pour les gars qui nous regardent, ne soyez jamais en désac­cord avec votre femme. Il y a beau­coup de batailles que tu peux gagner. Dites‐lui que vous lui avez dit que vous l’aimez en premier, dites‐lui que vous ne lui avez pas envoyé de message en premier, rendez‐la heureuse. »