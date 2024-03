Séparés depuis de longues semaines à cause d’un calen­drier chargé pour le premier (Montpellier, Rotterdam, Doha et Dubaï), Gaël Monfils et Elina Svitolina profitent de leur présence à Indian Wells, qui reste l’un des rares grands tour­nois mixtes du circuit ATP et WTA, pour passer du temps ensemble.

Les deux tour­te­reaux se sont même entraînés ensemble pour le plus grand plaisir des fans présents dans les gradins.

Des images assez rares d’au­tant que l’in­ten­sité semblait vrai­ment au rendez‐vous.